القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي التي تنطلق مساء اليوم في الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان يونايتد ضد تشيلسي

وتبدأ مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي في تمام الساعة الـ 11 والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

وتُنقل مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, SPILER 2 TV.

مواجهات الجولة الـ15

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الثلاثاء، بفوز وولفرهامبتون على بيرنلي بهدف دون رد، وفوز آرسنال على لوتون تاون برباعية مقابل 3 أهداف.

وفي مواجهات اليوم، سيلعب “فولهام ضد نوتنجهام فورست” و”كريستال بالاس ضد بورنموث” و”شيفيلد يونايتد ضد ليفربول” و”برايتون ضد برينتفورد” في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

وفي تمام الساعة الـ11 والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر ستقام مباراتا “أستون فيلا ضد مانشستر سيتي” و”مانشستر يونايتد ضد تشيلسي”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، غدًا الخميس بإقامة مباراة “إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد” في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومباراة “توتنهام ضد وست هام يونايتد” في الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية.