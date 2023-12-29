الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير شكري الحنفوش، مباراة الرائد وأبها في دوري روشن السعودي، ويساعده محمد وزي وسعد الشبرمي، والحكم الرابع أحمد البركاتي، حكم الفيديو محمد السماعيل، ويساعده محمد العرمطي.

ويقود الغواتيمالي ماريو إسكوبار، مباراة الفيحاء ضد الهلال، ويساعده لويس فينتورا وهامبرتو بانجوج، والحكم الرابع محمد البريدي، المكسيكي إنريكي سانتاندير حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده غييرمو باتشيكو.

ويتولى طاقم روماني بقيادة إستفان كوفاكس، إدارة مباراة الأهلي والخليج، ويساعده فاسيلي مارينيسكو وأرتين ميهاي، محمد الحربي حكمًا رابعًا، هوراتيو فيسنيك حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن قبل مباراة اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي بـ37 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة، ضمك بـ30 نقطة، ثم الاتحاد والفتح بـ28 نقطة.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن بـ25 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الخليج برصيد 22 نقطة، ثم الفيحاء، الأخدود والرياض بـ19 نقطة، يليه الشباب بـ18 نقطة، ثم الطائي 17 نقطة، الرائد 16 نقطة، وأبها 14 نقطة، ثم الحزم 13 نقطة.