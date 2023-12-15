الكونجرس يقر ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار

أقر الكونجرس الأمريكي، الخميس، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024.

ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، مليارات الدولارات “لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأمريكيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ” ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.

ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف.

تسليح أوكرانيا

لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من الـ61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأمريكي والأوكراني بشكل منفصل من الكونجرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.

كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.

ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأمريكية بالتجسس على المواطنين غير الأمريكيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الإلكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي.

وحض مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الكونجرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبرًا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة “نزع السلاح من جانب واحد”.