الكيميائية السعودية تقرر توزيع 42.1 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 25 ديسمبر 2023م التوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ( 9 أشهر).

تفاصيل أرباح الكيميائية السعودية

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية إن إجمالي المبلغ الموزع 42,160,000 ريال فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 843,200,000 سهم وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ التوزيع والأحقية

وبحسب البيان سيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 25 يناير 2024م الموافق 13 رجب 1445هـ على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

اتفاقية أجا فارما

وفي وقت سابق أعلنت الشركة الكيميائية السعودية ممثلة بشركة أجا فارما عن توقيع اتفاقية نهائية مع شركة مختبرات دكتور ريدي المحدودة.

وبموجب الاتفاقية ستحصل أجا فارما على حقوق التسجيل والتسويق لثلاثة من منتجات شركة دكتور ريدي من الحقن المتطورة،في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأوضحت الشركة أنها وقعت العقد بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، وتبلغ قيمته 100 مليون ريال، ولمدة 5 سنوات.

إنتاج الأدوية محليًا

وتعمل الشركة الكيميائية السعودية على توطين وتعزيز القدرات المحلية لإنتاج الأدوية و التي تتطلب قدرات تقنية وفنية عالية من خلال تصنيعها لدينا في خطوط إنتاج المصنع المتنوعة والتي سوف ينضم لها عن قريب خط إنتاج المعقم وذلك بعدما يتم تأهيله من قبل الجهات ذات العلاقة.