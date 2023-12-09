اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بشأن غزة تصل كندا

وصل وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بشأن غزة إلى كندا قادمًا من أمريكا ضمن جولته التي شملت العديد من العواصم الدولية بهدف بلورة موقف دولي داعم لوقف العدوان على غزة.

وكان أعضاء اللجنة برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية عقدت قبل مغادرتها العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وقف إطلاق النار

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

رفض العدوان الإسرائيلي

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.