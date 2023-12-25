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المجلس الصحي : التعود على الأنسولين مفهوم خاطئ

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
المجلس الصحي : التعود على الأنسولين مفهوم خاطئ
المواطن - فريق التحرير

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أكد المجلس الصحي السعودي عدم صحة تخوف البعض من تناول الأنسولين لعلاج السكري من النوع الثاني حتى لا يحدث لديهم تعود.

جاء ذلك ردًا من المجلس على استفسار عبر منصة إكس يقول صاحبه: “تم تشخيصي بالنوع الثاني من السكري، وقد وصف لي الطبيب الأنسولين مباشرة. ولكنني لا أريد أن أتناوله حتى لا أعتاد عليه”.

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التعود على الأنسولين

وأوضح المجلس الصحي، أنه لا يوجد ما يسمى بالتعود على الأنسولين، مشيرًا إلى أن الطبيب قد يلجأ لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني بالأنسولين مباشرة، خاصة في حال الارتفاع الشديد في سكر الدم.

وتابع المجلس، أنه باتباع النمط المعيشي السليم من الحمية الغذائية والرياضة وتناول الأدوية الفموية، يمكن أن يقوم الطبيب بإيقاف الأنسولين تبعا للحالة.

التحكم بالسكري

يذكر أنه يمكن التحكم بالسكري والوقاية من مضاعفاته من خلال المحافظة على الوزن ضمن المعدل الطبيعي، وضبط مواعيد تناول الوجبات الرئيسية والخفيفة، وشرب الماء بكميات كافية لتجنب الجفاف، وتقليل تناول الأطعمة المقلية والحلويات.

وفي وقت سابق أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه تقتضي الوقاية من السكر والتحكم فيه، استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف مثل القمح الكامل والخضراوات الورقية؛ لأنها تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم، مشيرة إلى أن مريض السكر ينصح بشرب عصير فاكهة مركزة أو تناول قطعة حلوى حال الشعور بأعراض انخفاض سكر الدم.

اليوم العالمي للسكري

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