المحكمة العليا في كولورادو تمنع ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ246 ريالاً خالد بن سلمان يستعرض العلاقات مع نظيره الفرنسي ويشهدان توقيع خطة التعاون العسكري موعد مباراة برشلونة ضد ألميريا والقنوات الناقلة 7 خطوات لـ الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر مارسيلو يحتفل بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية مع عائلته في جدة التعادل يحسم مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقناة الناقلة
أصدرت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية حكمًا بعدم أحقية الرئيس السابق دونالد ترامب في خوض الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل.
وقالت المحكمة إن السبب في الحكم يعود إلى مسؤولية ترامب ودوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس في 2021، اعتراضًا على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتمتلك ولاية كولورادو 10 مقاعد انتخابية في المجمع الانتخابي، الذي يعد مرحلة أولية وأساسية في اختيار المرشح الرئاسي.
بدوره أعلن ترامب رفضه لهذا الحكم مشيرًا إلى أنه سوف يطعن فيه أمام الحكمة العليا في أمريكا بصفتها السلطة المختصة الأعلى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى زيادة فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة بالرغم من أنه يواجه العديد من القضايا منذ أن غادر البيت الأبيض عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
وكشفت استطلاعات رأي حديثة أن ترامب يتقدم على بايدن في ولايات رئيسية متأرجحة، والتي يمكن أن تحسم نتيجة انتخابات 2024.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن ترامب لا يهيمن فقط على سباق الترشح الجمهوري، ولكنه في موقف قوي أيضًا للعودة إلى البيت الأبيض قبل أقل من عام قبل يوم الانتخابات.
وذكرت صحيفة “ذا هيل”، أن ترامب يتفوق على بايدن في أي سباق افتراضي بينهما سواء بوجود أو في غياب مرشح عن حزب ثالث على بطاقة الاقتراع في ولايات من بينها في جورجيا وميتشيجان ونيفادا وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا، وفقًا لاستطلاع حديث.