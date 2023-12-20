المحكمة العليا في كولورادو تمنع ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا

أصدرت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية حكمًا بعدم أحقية الرئيس السابق دونالد ترامب في خوض الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل.

سبب قرار المحكمة العليا

وقالت المحكمة إن السبب في الحكم يعود إلى مسؤولية ترامب ودوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس في 2021، اعتراضًا على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتمتلك ولاية كولورادو 10 مقاعد انتخابية في المجمع الانتخابي، الذي يعد مرحلة أولية وأساسية في اختيار المرشح الرئاسي.

فرص ترامب أكبر

بدوره أعلن ترامب رفضه لهذا الحكم مشيرًا إلى أنه سوف يطعن فيه أمام الحكمة العليا في أمريكا بصفتها السلطة المختصة الأعلى.

وتشير استطلاعات الرأي إلى زيادة فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة بالرغم من أنه يواجه العديد من القضايا منذ أن غادر البيت الأبيض عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

تراجع شعبية بايدن

وكشفت استطلاعات رأي حديثة أن ترامب يتقدم على بايدن في ولايات رئيسية متأرجحة، والتي يمكن أن تحسم نتيجة انتخابات 2024.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن ترامب لا يهيمن فقط على سباق الترشح الجمهوري، ولكنه في موقف قوي أيضًا للعودة إلى البيت الأبيض قبل أقل من عام قبل يوم الانتخابات.

وذكرت صحيفة “ذا هيل”، أن ترامب يتفوق على بايدن في أي سباق افتراضي بينهما سواء بوجود أو في غياب مرشح عن حزب ثالث على بطاقة الاقتراع في ولايات من بينها في جورجيا وميتشيجان ونيفادا وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا، وفقًا لاستطلاع حديث.