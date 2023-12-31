المدني يخمد حريقًا بجدة ويحرر لسان طفلة في الرياض

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نجح الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الأحد، في إخماد حريق شب في مستودع بحي الخمرة.
ونشر المدني، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، لقطات من عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه، موضحًا أنه لا إصابات جراء الحادث.
كما حرر الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم، لسان طفلة علق في قطعة معدنية، وهي بصحة جيدة، بحسب ما أفاد في تدوينة أخرى.
#الدفاع_المدني بجدة يخمد حريقًا في مستودع بحي الخمرة، ولا إصابات. pic.twitter.com/BsXi71AgY3
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 31, 2023