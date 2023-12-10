المرور : غرامة زيادة أبعاد الحمولة تصل 900 ريال

حذر المرور السعودي من تجاوز حدود الحمولة المسموح بها أو زيادة أبعاد الحمولة مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

مخالفة الحمولة

وقال الإدارة العامة للمرور في إنفوجراف له عبر منصة إكس إم الحمولة الزائدة من العوامل المؤثرة على السلامة المرورية، ويعد مخالفة مرورية تصل غرامتها ما بين 500 إلى 900 ريال.

نقل ملكية المركبة

وفي سياق متصل وردًا على سؤال حول نقلة ملكية المركبة لمن لا يمتلك رخصة قيادة، أوضحت الإدارة العامة أنه فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة.

وأشارت الإدارة إلى أنه يجب لتجديد استمارة المركبة، سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر.