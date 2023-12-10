المرور : غرامة زيادة أبعاد الحمولة تصل 900 ريال عرض سعودي لحارس الزمالك ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كجم من القات المخدر غوارديولا يكشف سبب غياب هالاند وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية
حذر المرور السعودي من تجاوز حدود الحمولة المسموح بها أو زيادة أبعاد الحمولة مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.
وقال الإدارة العامة للمرور في إنفوجراف له عبر منصة إكس إم الحمولة الزائدة من العوامل المؤثرة على السلامة المرورية، ويعد مخالفة مرورية تصل غرامتها ما بين 500 إلى 900 ريال.
وفي سياق متصل وردًا على سؤال حول نقلة ملكية المركبة لمن لا يمتلك رخصة قيادة، أوضحت الإدارة العامة أنه فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة.
وأشارت الإدارة إلى أنه يجب لتجديد استمارة المركبة، سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر.