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يجب أن لا يقل عن 7 ساعات

المعدل الصحي المتوسط للنوم يوميًا

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
المعدل الصحي المتوسط للنوم يوميًا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، المعدل المتوسط للنوم يوميًا.

7 ساعات

وقال الخضيري عبر حسابه على منصة إكس: إن المعدل المتوسط للنوم يومياً يجب أن لا يقل عن 7 ساعات ولا يزيد عن 9، موضحًا أن أي نقص في ساعات النوم يسبب قلق وتوتر وإجهاد لأعضاء الجسم الحيوية واضطراب المزاج واضطراب بعض وظائف الدماغ والكبد والجهاز العصبي وقد يكون من آثاره تهيج القولون العصبي واضطراب الضغط (المؤقت اللحظي) والسكر وقد يقود إلى هلاوس واتخاذ قرارات غلط وعصبية تؤدي للمشاكل النفسية والاجتماعية والسلوكية.

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وشدد على أنه من المهم أن يكون مجموع ساعات النوم 8 ساعات ولو لم تكن متواصلة ولو لم تكن كلها بالليل.

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