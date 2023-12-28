المعدل الصحي المتوسط للنوم يوميًا

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أوضح المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، المعدل المتوسط للنوم يوميًا.
وقال الخضيري عبر حسابه على منصة إكس: إن المعدل المتوسط للنوم يومياً يجب أن لا يقل عن 7 ساعات ولا يزيد عن 9، موضحًا أن أي نقص في ساعات النوم يسبب قلق وتوتر وإجهاد لأعضاء الجسم الحيوية واضطراب المزاج واضطراب بعض وظائف الدماغ والكبد والجهاز العصبي وقد يكون من آثاره تهيج القولون العصبي واضطراب الضغط (المؤقت اللحظي) والسكر وقد يقود إلى هلاوس واتخاذ قرارات غلط وعصبية تؤدي للمشاكل النفسية والاجتماعية والسلوكية.
وشدد على أنه من المهم أن يكون مجموع ساعات النوم 8 ساعات ولو لم تكن متواصلة ولو لم تكن كلها بالليل.