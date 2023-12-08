“المواطن” في أسبوع مسك للفنون وجماليات رسم حي على الجدار

وثقت “المواطن” أسبوع مسك للفنون الذي يقام خلال الفترة من 5– 10 ديسمبر الحالي في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض، بتنظيم من معهد مسك للفنون، ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”.

صناع الإبداع

ويجتمع صناع الإبداع من مختلف المجالات الفنية، متضمنًا العديد من الدورات التطويرية وورش العمل، و3 معارض فنية وجلسات حوارية في المنتدى الإبداعي المصاحب.

كما يتضمن أسبوع مسك للفنون سوقًا للفن والفنانين، ليعرض فيه 80 فنانًا وفنانة أعمالهم طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى سوق للحرف اليدوية، كما يوفر مساحة للرسم الحي، والنحت.

ويساهم أسبوع مسك للفنون في كل نسخة لفتح باب يعزز من خلاله الفرص، ويخلق مساحة للتواصل الفعال بيت المتخصصين في الفنون والعاملين في القطاعات الفنية والثقافية، إضافة لنشر ثقافة الفن بين جميع أطياف المجتمع.