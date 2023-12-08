صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر وماجد العتيبي “المواطن” في أسبوع مسك للفنون وجماليات رسم حي على الجدار الخليج يسجل ثنائية في شباك أبها بالشوط الأول الهلال يتفوق على الطائي بثنائية في الشوط الأول سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد 30 دقيقة الربيعة بعد إلغاء تراخيص شركات عمرة: لن نتهاون منتجات التبغ غير مرئية في نظام مكافحة التدخين ولا يسهل الوصول لها موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا تصريح صادم من فيفي عبده في عزاء ناهد فريد شوقي التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد شباب بلوزداد
وثقت “المواطن” أسبوع مسك للفنون الذي يقام خلال الفترة من 5– 10 ديسمبر الحالي في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض، بتنظيم من معهد مسك للفنون، ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”.
ويجتمع صناع الإبداع من مختلف المجالات الفنية، متضمنًا العديد من الدورات التطويرية وورش العمل، و3 معارض فنية وجلسات حوارية في المنتدى الإبداعي المصاحب.
كما يتضمن أسبوع مسك للفنون سوقًا للفن والفنانين، ليعرض فيه 80 فنانًا وفنانة أعمالهم طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى سوق للحرف اليدوية، كما يوفر مساحة للرسم الحي، والنحت.
ويساهم أسبوع مسك للفنون في كل نسخة لفتح باب يعزز من خلاله الفرص، ويخلق مساحة للتواصل الفعال بيت المتخصصين في الفنون والعاملين في القطاعات الفنية والثقافية، إضافة لنشر ثقافة الفن بين جميع أطياف المجتمع.