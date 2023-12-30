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يتصدر قائمة هدافي العالم في 2023

النصر عن كريستيانو رونالدو: لم يأتِ إلا ليكتب التاريخ

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
النصر عن كريستيانو رونالدو: لم يأتِ إلا ليكتب التاريخ
المواطن - فريق التحرير

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قام نادي النصر، بتهنئة قائد الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تصدره لقائمة هدافي العالم في عام 2023.

النصر يتغنى بإنجاز كريستيانو رونالدو

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة التعاون ضد النصر، التي انتهت، قبل قليل، ونجح في تسجيل هدف برأسية رائعة، ليرفع رصيده إلى 54 هدفًا هذا العام.

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كريستيانو رونالدو هداف العالم 2023
رونالدو

وعلق النصر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “لم يأتِ إلا ليكتب التاريخ حضر؛ ليتسيّد هدافي العالم من أرض المملكة.. قائد نادي النصر، الأسطورة كريستيانو رونالدو هدافًا للعالم لعام 2023 برصيد 54 هدفًا”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

ورفع رونالدو، رصيده إلى 20 هدفًا في دوري روشن السعودي، ليُعزز تواجده في صدارة قائمة الهدافين، وبفارق 3 أهداف عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

النصر يفوز على التعاون

ولعب التعاون ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز كبير بنتيجة 4\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 46 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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