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في دوري روشن

النصر يزيد أوجاع الاتحاد في جدة بخماسية

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
النصر يزيد أوجاع الاتحاد في جدة بخماسية
المواطن - محمد سمعه

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حسم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، كلاسيكو الجولة الـ17 من دوري روشن، بفوز عريض على الاتحاد بنتيجة 5- 2.

الاتحاد ضد النصر

وكان حمدالله تقدم بالهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الـ13، ثم تعادل البرتغالي رونالدو للنصر في الدقيقة الـ19 من ركلة جزاء.

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وعند حلول الدقيقة الـ38 تمكن البرازيلي تاليسكا من إحراز الهدف الثاني للنصر بعد خطأ دفاعي من لاعبي الاتحاد.

فابينيو - الاتحاد والنصر

وفي الشوط الثاني، عاد حمدالله وسجل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ 52.

ثم انفجر العالمي تهديفيًّا محرزًا 3 أهداف عبر كل من البرتغالي رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقائق الـ 69 والـ 75 والـ82.

النصر والاتحاد

وبعد المباراة، أصبح رصيد العالمي 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.

رونالدو - الاتحاد والنصر - جدة

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