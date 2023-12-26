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العالمي لم يفز على الاتحاد في الدوري السعودي منذ 2019

النصر يسعى لفك عقدة عمرها 4 سنوات أمام الاتحاد

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
النصر يسعى لفك عقدة عمرها 4 سنوات أمام الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الاتحاد والنصر مساء اليوم في الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن والمؤجلة بين الفريقين بسبب مشاركة العميد في كأس العالم 2023 التي أُقيمت في جدة.

آخر فوز لـ النصر ضد الاتحاد

ولم يعرف العالمي طعم الانتصار على الاتحاد منذ 2019، حيث فاز وقتها العالمي على الاتحاد في الجوهرة المشعة بنتيجة 2- 1، سجل هدفي الفوز للعالمي النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وسجل هدف الاتحاد الوحيد، اللاعب فهد المولد في موسم 2019/ 2020.

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وتُقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة كما تُنقل مباراة الاتحاد ضد النصر عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SHAHID.

أحمد حجازي - الاتحاد والنصر

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا في مباراة النصر المقبلة الثلاثاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الفراج في مقدمة حلقة السبت الماضي في برنامج ”أكشن مع وليد”: “نبارك للرائد هذا الفوز المهم، كان الله في عون العميد سيدخل لقاء النصر منقوصًا من خدمات 11 لاعبًا، المباراة قد تكون فرصة سهلة للنصر لتحقيق فوز تاريخي”.

وأضاف الفراج: “هل هذا هو العميد بطل الدوري الموسم الماضي؟، الفريق منذ بداية الموسم ووقت تواجد نونو سانتو ومن الواضح أنه يُعاني فنيًّا فلماذا لم تتم إقالته مبكرًا؟!”.

 

 

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