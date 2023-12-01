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ضمن منافسات دوري المحترفين

النصر يسعى لمواصلة تفوقه بديربي الرياض في ديسمبر

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
النصر يسعى لمواصلة تفوقه بديربي الرياض في ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.

ديربي الرياض اليوم

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ديربي الرياض بين الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل الديربي المرتقب، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني بـ34 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

تفوق النصر ضد الهلال في ديسمبر

ويُعد ديربي الرياض اليوم هو الثامن بين الفريقين في شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سجلًا مميزًا.

نادي الهلال والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما انتصر الهلال مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات، في الجولة الـ13 عام 2016، والجولة الـ12 عام 2018، والجولة العاشرة عام 2022.

وجاءت انتصارات العالمي في شهر ديسمبر، كالتالي؛ بنتيجة 2\1 في الجولة الـ15 عام 2009، وبهدف نظيف في الجولة الـ12 عام 2014، وبثنائية نظيفة بالجولة الثامنة عام 2021، فيما جاء فوز الهلال الوحيد في عام 2015.

محمد كنو - النصر والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

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