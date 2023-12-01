النصر يسعى لمواصلة تفوقه بديربي الرياض في ديسمبر

ينتظر الجمهور ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.

ديربي الرياض اليوم

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ديربي الرياض بين الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل الديربي المرتقب، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني بـ34 نقطة.

تفوق النصر ضد الهلال في ديسمبر

ويُعد ديربي الرياض اليوم هو الثامن بين الفريقين في شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سجلًا مميزًا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما انتصر الهلال مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات، في الجولة الـ13 عام 2016، والجولة الـ12 عام 2018، والجولة العاشرة عام 2022.

وجاءت انتصارات العالمي في شهر ديسمبر، كالتالي؛ بنتيجة 2\1 في الجولة الـ15 عام 2009، وبهدف نظيف في الجولة الـ12 عام 2014، وبثنائية نظيفة بالجولة الثامنة عام 2021، فيما جاء فوز الهلال الوحيد في عام 2015.