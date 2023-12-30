النصر يُنهي الشوط الأول ضد التعاون متقدمًا بثنائية جداول الحصص الدراسية اليومية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي إدوارد ميندي يستعيد بريقه في دوري روشن رحلة التغذية المدرسية من العصيدة والمرقوق حتى المقصف الحديث تجربة كل أنواع روتين العناية بالبشرة كارثة كبرى معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد كوبر عن استبعاد عمر السومة: أختار اللاعبين المفيدين! مانشستر سيتي يعبر شيفيلد بثنائية الصقر رمز الشجاعة وقافية الشعراء مساند : تأمين العقد يضمن حقوقك بعد فترة التجربة
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتقدم العالمي بهدفين مقابل هدف.
وبدأت مباراة التعاون ضد النصر المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط سكري القصيم بقوة، وأهدر فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة.
واحتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون عند الدقيقة العاشرة، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وسددها أشرف المهديوي، وتصدى لها الحارس نواف العقيدي، إلا أنه تابعها ونجح في هز الشباك.
وضغط العالمي بقوة بعد الهدف، ونجح مارسيلو بروزوفيتش في تسجيل التعادل عند الدقيقة 26، بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة أندرسون تاليسكا، قبل أن يتمكن إيمريك لابورت من إحراز الهدف الثاني برأسية عند الدقيقة 35.
وانطلق كريستيانو رونالدو، ولعب كرة لساديو ماني الذي لعبها عرضية، قابلها أوتافيو برأسية مميزة، إلا أنها مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر التعاون ضد النصر بنتيجة 2\1.