النصر يُنهي الشوط الأول ضد التعاون متقدمًا بثنائية

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتقدم العالمي بهدفين مقابل هدف.

التعاون يتقدم مبكرًا

وبدأت مباراة التعاون ضد النصر المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط سكري القصيم بقوة، وأهدر فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون عند الدقيقة العاشرة، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وسددها أشرف المهديوي، وتصدى لها الحارس نواف العقيدي، إلا أنه تابعها ونجح في هز الشباك.

النصر يسجل ثنائية

وضغط العالمي بقوة بعد الهدف، ونجح مارسيلو بروزوفيتش في تسجيل التعادل عند الدقيقة 26، بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة أندرسون تاليسكا، قبل أن يتمكن إيمريك لابورت من إحراز الهدف الثاني برأسية عند الدقيقة 35.

وانطلق كريستيانو رونالدو، ولعب كرة لساديو ماني الذي لعبها عرضية، قابلها أوتافيو برأسية مميزة، إلا أنها مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر التعاون ضد النصر بنتيجة 2\1.