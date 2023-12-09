النمر يحدد درجة حرارة القهوة الأنسب لتناولها

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حدد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، درجة حرارة القهوة الأنسب لتناولها.
وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس، إنه يفضل تكون درجة حرارة القهوة عند تقديمها من ٦٠ إلى ٧٠ درجة مئوية.
وأضاف “ذلك يؤدي إلى الاستمتاع بالمذاق وفي نفس الوقت تقلل احتمالية حدوث حروق الفم والمريء التي تزداد فوق ٧٠ درجة مئوية”.