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لتجنب حدوث حروق في الفم والمريء

النمر يحدد درجة حرارة القهوة الأنسب لتناولها

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
النمر يحدد درجة حرارة القهوة الأنسب لتناولها
المواطن - فريق التحرير

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حدد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، درجة حرارة القهوة الأنسب لتناولها.

درجة حرارة القهوة

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس، إنه يفضل تكون درجة حرارة القهوة عند تقديمها من ٦٠ إلى ٧٠ درجة مئوية.

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تجنب حروق الفم والمريء

وأضاف “ذلك يؤدي إلى الاستمتاع بالمذاق وفي نفس الوقت تقلل احتمالية حدوث حروق الفم والمريء التي تزداد فوق ٧٠ درجة مئوية”.

 

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