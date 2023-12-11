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متفوقًا على محمد صلاح وأشرف حكيمي

النيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب إفريقي في 2023

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
النيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب إفريقي في 2023
المواطن - فريق التحرير

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تُوج النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا، بلقب أفضل لاعب إفريقي في عام 2023.

فيكتور أوسيمين

وتفوق أوسيمين على كل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ويُعد أوسيمين صاحب الـ 29 عامًا أول لاعب نيجيري يُتوج بالجائزة بعد مواطنه نوانكو كانو في عام 1999.

وكان نادي الهلال فكر في التعاقد مع أوسيمين في صيف 2023، لكن اللاعب النيجيري فضل البقاء في صفوف نابولي.

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