النيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب إفريقي في 2023

تُوج النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا، بلقب أفضل لاعب إفريقي في عام 2023.

وتفوق أوسيمين على كل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُعد أوسيمين صاحب الـ 29 عامًا أول لاعب نيجيري يُتوج بالجائزة بعد مواطنه نوانكو كانو في عام 1999.

وكان نادي الهلال فكر في التعاقد مع أوسيمين في صيف 2023، لكن اللاعب النيجيري فضل البقاء في صفوف نابولي.

The Nigerian Prince becomes King! 🤴

🇳🇬 Victor Osimhen is the 2023 Men's Player of the Year! 🤩

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx

— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023