الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن بثنائية في الطائي

واصل الفريق الكروي الأول بـ الهلال انفراده بصدارة دوري روشن، وذلك بعد الفوز على الطائي بنتيجة 2- 1، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر المسابقة.

ملخص المباراة

وسجل أزرق الرياض هدفين في الشوط الأول عبر كل من سالم الدوسري وميتروفيتش في الدقيقتين الـ20 والـ30، بينما قلص اللاعب طارق عبدالله الفارق لنادي الطائي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ الأزرق على تفوقه ليُصبح رصيد الأزرق 44 نقطة في المركز الأول وبفارق 10 نقاط عن نادي النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ12.

هدددددف!⚽

من علامة الجزاء🥅

ميتروفيتش يضيف الهدف الثاني للهلال⚽🔥 الطائي 0 × 2 الهلال ⁧#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الهلال | ⁦#SSC pic.twitter.com/103SuN33vh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023

هدددددف!⚽

سالم الدوسري يستغل عرضية سلمان الفرج المتقنة ويعلن الهدف الأول في المباراة⚽🔥 الطائي 0 × 1 الهلال ⁧#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الهلال | ⁦#SSC pic.twitter.com/cmFzBfMHuU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023