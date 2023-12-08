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الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن بثنائية في الطائي

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن بثنائية في الطائي
المواطن - محمد سمعه

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واصل الفريق الكروي الأول بـ الهلال انفراده بصدارة دوري روشن، وذلك بعد الفوز على الطائي بنتيجة 2- 1، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر المسابقة.

ملخص المباراة 

وسجل أزرق الرياض هدفين في الشوط الأول عبر كل من سالم الدوسري وميتروفيتش في الدقيقتين الـ20 والـ30، بينما قلص اللاعب طارق عبدالله الفارق لنادي الطائي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، حافظ الأزرق على تفوقه ليُصبح رصيد الأزرق 44 نقطة في المركز الأول وبفارق 10 نقاط عن نادي النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ12.

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