Icon

الهيئة العامة للموانئ تعلن وظائف مراقبين ومهندسين Icon ميدغلف توقع عقداً لتقديم التأمين الصحي لموظفي السعودية للكهرباء وأسرهم Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ208.66 ريال Icon رياح نشطة وضباب وانخفاض الحرارة في 8 مناطق Icon أغلبية النواب الأمريكي في طريقها نحو إجراء عزل بايدن Icon ميلان يهزم نيوكاسل بصعوبة ويصعد لـ الدوري الأوروبي Icon باريس سان جيرمان يرافق بوروسيا دورتموند لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا Icon بيل جيتس: أتابع دورات على الإنترنت عن التاريخ والقرآن Icon توضيح من توكلنا بشأن بيانات منصة مدرستي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في ميناء جدة وميناء الدمام

الهيئة العامة للموانئ تعلن وظائف مراقبين ومهندسين

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
الهيئة العامة للموانئ تعلن وظائف مراقبين ومهندسين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ توفر وظائف مراقبين ومهندسين في ميناء الملك عبدالعزيز (الدمام) و ميناء جدة الإسلامي (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مراقب موانئ:
– تنظيم حركة السفن الداخلة والخارجة من وإلى الميناء، ومساعدة ربابنة السفن في التوجه للميناء والرسوم ومتابعة الاستماع على الراديو لحالات الطوارئ وإعداد وتقديم تقارير العمل.

قد يهمّك أيضاً
هبوط أسعار النفط 1%

هبوط أسعار النفط 1%

13 وظيفة شاغرة لدى شركة EY

13 وظيفة شاغرة لدى شركة EY

2- مهندس كهربائي:

– إعداد التصاميم والمخططات الكهربائية لمشاريع وأعمال الهندسة الكهربائية ومتابعة التنفيذ وإعداد مخططات ومواصفات خطوط شبكات النقل والتوزيع الكهربائية وتحديد مساراتها، وإعداد برامج تشغيل المعدات الكهربائية في المشاريع الصناعية، وتشخيص أعطال الأجهزة والمعدات الكهربائية ومتابعة إجراءات الإصلاح والمعالجة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

3- مهندس مدني:
– دراسة طبوغرافية وجيولوجية الموقع الإنشائي ونتائج اختبار فحص التربة، وإعداد التصاميم الإنشائية ومتابعة إعداد المخططات الإنشائية وتدقيقها ومتابعة إعداد جداول الكميات والمواصفات للمواد الإنشائية، والإشراف على تنفيذ المشروع ومطابقة المواصفات، وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج الأعمال.

أماكن العمل:

– الدمام – ميناء الملك عبدالعزيز.
– جدة – ميناء جدة الإسلامي.

المزايا الوظيفية:

– بدل نقل.
– بدل سكن.
– علاوة سنوية تنافسية.
– تأمين طبي شامل الوالدين.
– بدل تعليم أبناء.

نبذة عن الهيئة:

– نشأت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رسميًا.. هيئة التأمين تبدأ العمل باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة
السعودية اليوم

رسميًا.. هيئة التأمين تبدأ العمل باعتبارها جهة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

وظائف
سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي
الرياضة

سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي

الرياضة
قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي...

حصاد اليوم
حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى وإسرائيل تهدد
العالم

حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى...

العالم
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد

وظائف
أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط
السوق

أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج...

السوق
السعودية وجهة الأحداث الرياضية الكبرى في العالم
السياحة والسفر

السعودية وجهة الأحداث الرياضية الكبرى في العالم

السياحة والسفر

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه