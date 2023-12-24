الوحدة يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن.

وسجل اللاعب جواد الياميق الهدف الأول لفرسان مكة في الدقيقة الـ37.