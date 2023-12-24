Icon

9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر الجوية Icon الوحدة يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول Icon جماهير الهلال تهاجم محمد الدعيع بعد تصريحاته عن الاتحاد .. ماذا حدث ؟! Icon سلمان الفرج يعرض نفسه على النصر .. التفاصيل كاملة Icon 6 أسماء لأبرز العناصر الغائبة عن نادي الاتحاد بسبب الإصابة Icon أمسية شعرية رباعية مميزة في الدرعية بعدسة “المواطن” Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي Icon بكين تسجل أطول موجة برد في التاريخ Icon الشيخ السند يطلق حملة الدين يسر لترسيخ الوسطية والاعتدال Icon 3 طرق لتسديد الرخصة المهنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الوحدة يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
الوحدة يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن.

وسجل اللاعب جواد الياميق الهدف الأول لفرسان مكة في الدقيقة الـ37.

قد يهمّك أيضاً
ناقد يهاجم كريم بنزيما : وش استفدنا منك في الاتحاد

ناقد يهاجم كريم بنزيما : وش استفدنا منك في الاتحاد

حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة

حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يقسو على الحزم برباعية
الرياضة

الأهلي يقسو على الحزم برباعية

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى

أخبار رئيسية
توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على...

السعودية اليوم
برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل
السوق

برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه