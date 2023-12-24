الوحدة يصعد مركزًا بثلاثية في الرياض

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا كبيرًا على نادي الرياض بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18.

وسجل اللاعب جواد الياميق الهدف الأول لفرسان مكة في الدقيقة الـ37.

وفي الشوط الثاني، سجل فرسان مكة الهدف الثاني عبر اللاعب جودوين في الدقيقة الـ82، ثم قلص اللاعب صالح العباس الفارق للرياض في الدقيقة الـ 87.

وعند حلول الدقيقة الـ94، سجل اللاعب إيجالو الهدف الثالث للوحدة.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 25 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ16.