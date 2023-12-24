الوحدة يصعد مركزًا بثلاثية في الرياض السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن الإسعاف الجوي يتدخل لإنقاذ طفل من مشكلة بالقلب الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن المُحليات الخالية من السكر 9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر الجوية الوحدة يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول جماهير الهلال تهاجم محمد الدعيع بعد تصريحاته عن الاتحاد .. ماذا حدث ؟! سلمان الفرج يعرض نفسه على النصر .. التفاصيل كاملة
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا كبيرًا على نادي الرياض بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18.
وسجل اللاعب جواد الياميق الهدف الأول لفرسان مكة في الدقيقة الـ37.
وفي الشوط الثاني، سجل فرسان مكة الهدف الثاني عبر اللاعب جودوين في الدقيقة الـ82، ثم قلص اللاعب صالح العباس الفارق للرياض في الدقيقة الـ 87.
وعند حلول الدقيقة الـ94، سجل اللاعب إيجالو الهدف الثالث للوحدة.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 25 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ16.
شاهد ثلاثية الوحدة في شباك الرياض⚽️⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الوحدة_الرياض | #SSC pic.twitter.com/p09xqhCO36
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 24, 2023