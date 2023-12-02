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ضمن الجسر البحري السعودي

انطلاق الباخرة الأغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
انطلاق الباخرة الأغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة
المواطن - واس

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سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية.

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300 حاوية كبيرة

وتحمل الباخرة على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنًا، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف وكذلك مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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