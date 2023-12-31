انفجار سيارة محملة بالألعاب النارية في هولندا

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انفجرت سيارة مملوءة بالألعاب النارية عشية الاحتفالات برأس السنة الميلادية في هولندا، اليوم الأحد، بعد أن قام سائقها بتدخين سيجارة وألقاها من النافذة لتعود بفعل الرياح إلى داخل السيارة مرة أخرى.
اشترى رجل يبلغ من العمر 21 عامًا يُدعى جربن، من بلدة نيوليوزن الهولندية، 75 كجم من الألعاب النارية في ألمانيا، عشية رأس السنة الجديدة.
كان على بعد بضعة أميال فقط من منزله عندما قام بتدخين سيجارة وحاول رميها من النافذة، لكن الرياح هبت بها مرة أخرى، مما تسبب في نشوب حريق داخل سيارته السوداء من طراز فولفو V70.
وقال صاحب السيارة في تصريحات لـ “ديلي ميل”: “لقد رأينا ومضات حمراء وسمعنا صوت انفجار، وتحولت السيارة إلى دخان كثيف”.
وتظهر اللقطات دخانًا أسود يتصاعد في السماء بينما انفجرت الألعاب النارية في كل مكان. وتظهر اللقطات أضواء ملونة تنطلق من السيارة المليئة بالألعاب النارية.
وقال: إنه تعلم درسًا، ولن يدخن بعد الآن في وجود الألعاب النارية في سيارته، معترفًا بأن ذلك لم يكن أمر مفيد. وقال جربين: إنه كان يحمل نحو 75 كيلوجرامًا من الألعاب النارية في سيارته، وتبلغ قيمتها عدة مئات من اليورو.