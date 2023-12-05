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شهدا توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

ولي العهد وأمير قطر يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي – القطري

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
ولي العهد وأمير قطر يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي – القطري
المواطن - فريق التحرير

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ترأس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، اجتماع مجلس التنسيق السعودي – القطري، وشهدا توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

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وكان الديوان الملكي أعلن في وقت سابق أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، واستجابة للدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر – بحفظ الله ورعايته – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.

 

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