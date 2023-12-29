بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 .. تقليص عدد لاعبي أندية دوري روشن إلى 25 بالموسم المقبل أسر التوحد تقدم 12 بطلًا عبر مسرحية صالة 4 في الشرقية الرياض تنافس بقوة على لقب المركز المالي الأول بمنطقة الشرق الأوسط زراعة مليون شجرة في واحة بريدة اتفاق بـ 14 مليون دولار بين أرامكو فنتشرز وشركة صينية لتعزيز صحة المرأة الهند توسع شراكتها مع السعودية بحثًا عن المزيد من نفط الشرق الأوسط وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes ضبط مواطن دخل بمركبته الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز 10 ضوابط لاستخدام اسم السعودية كعلامة تجارية وظائف شاغرة لدى روشن العقارية
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي إلى 25 لاعبًا، بعدما كان العدد 30، وذلك مع بداية الموسم المقبل.
وسيتم مراعاة أحقية كل ناد من الأندية بتسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك مع بداية الموسم المقبل 2024/ 2025.
وسيتم تسجيل اللاعبين وفقًا للتالي: 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد، لاعبان 2 غير سعوديين من مواليد 2003 فيما فوق؛ بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب.
مع استمرار أحقية كل ناد في تسجيل لاعب واحد محترف من مواليد السعودية على أن يكون من مواليد 1998 فيما فوق.
ويحق لكل فريق مشارك في دوري المحترفين السعودي تسجيل 8 لاعبين أجانب في قائمة كل مباراة كحد أقصى وتسجيل محترف من مواليد المملكة، ما عدا مسابقتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي، حيث سيتم إشراك كل اللاعبين الأجانب في القائمة.