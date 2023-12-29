بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 .. تقليص عدد لاعبي أندية دوري روشن إلى 25 بالموسم المقبل

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي إلى 25 لاعبًا، بعدما كان العدد 30، وذلك مع بداية الموسم المقبل.

وسيتم مراعاة أحقية كل ناد من الأندية بتسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك مع بداية الموسم المقبل 2024/ 2025.

وسيتم تسجيل اللاعبين وفقًا للتالي: 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد، لاعبان 2 غير سعوديين من مواليد 2003 فيما فوق؛ بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب.

مع استمرار أحقية كل ناد في تسجيل لاعب واحد محترف من مواليد السعودية على أن يكون من مواليد 1998 فيما فوق.

ويحق لكل فريق مشارك في دوري المحترفين السعودي تسجيل 8 لاعبين أجانب في قائمة كل مباراة كحد أقصى وتسجيل محترف من مواليد المملكة، ما عدا مسابقتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي، حيث سيتم إشراك كل اللاعبين الأجانب في القائمة.