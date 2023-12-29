Icon

بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 .. تقليص عدد لاعبي أندية دوري روشن إلى 25 بالموسم المقبل Icon أسر التوحد تقدم 12 بطلًا عبر مسرحية صالة 4 في الشرقية Icon الرياض تنافس بقوة على لقب المركز المالي الأول بمنطقة الشرق الأوسط Icon زراعة مليون شجرة في واحة بريدة Icon اتفاق بـ 14 مليون دولار بين أرامكو فنتشرز وشركة صينية لتعزيز صحة المرأة Icon الهند توسع شراكتها مع السعودية بحثًا عن المزيد من نفط الشرق الأوسط Icon وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon ضبط مواطن دخل بمركبته الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز Icon 10 ضوابط لاستخدام اسم السعودية كعلامة تجارية Icon وظائف شاغرة لدى روشن العقارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بدلًا من 30 لاعبًا

بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 .. تقليص عدد لاعبي أندية دوري روشن إلى 25 بالموسم المقبل

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 .. تقليص عدد لاعبي أندية دوري روشن إلى 25 بالموسم المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي إلى 25 لاعبًا، بعدما كان العدد 30، وذلك مع بداية الموسم المقبل.

وسيتم مراعاة أحقية كل ناد من الأندية بتسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك مع بداية الموسم المقبل 2024/ 2025.

قد يهمّك أيضاً
حظه يفلق الصخر.. ردود فعل الجماهير السعودية على قرعة أبطال آسيا

حظه يفلق الصخر.. ردود فعل الجماهير السعودية على قرعة أبطال آسيا

الفتح يبحث عن فوز غائب من 6 مباريات

الفتح يبحث عن فوز غائب من 6 مباريات

وسيتم تسجيل اللاعبين وفقًا للتالي: 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد، لاعبان 2 غير سعوديين من مواليد 2003 فيما فوق؛ بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب.

مع استمرار أحقية كل ناد في تسجيل لاعب واحد محترف من مواليد السعودية على أن يكون من مواليد 1998 فيما فوق.

ويحق لكل فريق مشارك في دوري المحترفين السعودي تسجيل 8 لاعبين أجانب في قائمة كل مباراة كحد أقصى وتسجيل محترف من مواليد المملكة، ما عدا مسابقتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي، حيث سيتم إشراك كل اللاعبين الأجانب في القائمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي المصري الرابع عالميًا
آخر الاخبار

الأهلي المصري الرابع عالميًا

آخر الاخبار
“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل
السعودية اليوم

“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف
وظائف

وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف

وظائف
عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي
الرياضة

برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي

الرياضة
37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية
وظائف

37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه