بعد هجمة مرتدة مثالية .. ساديو ماني يسجل ثاني أهداف النصر

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عاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، ليضيف الهدف الثاني لفريقه في شباك الشباب، وذلك خلال لقاء الفريقين المقام حاليًّا في ربع نهائي بطولة كأس الملك.
واستغل ماني هجمة مرتدو نُفذت سريعًا بينه وبين البرتغالي أوتافيو ليضيف النجم السنغالي الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ 28.
هدددددف!⚽
مرتدة للنصر .. وماني يسجل ثاني أهداف #النصر ⚽🔥
الشباب 1 × 2 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/HKAKKiEYia
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023