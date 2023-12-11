بعد هجمة مرتدة مثالية .. ساديو ماني يسجل ثاني أهداف النصر

عاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، ليضيف الهدف الثاني لفريقه في شباك الشباب، وذلك خلال لقاء الفريقين المقام حاليًّا في ربع نهائي بطولة كأس الملك.

واستغل ماني هجمة مرتدو نُفذت سريعًا بينه وبين البرتغالي أوتافيو ليضيف النجم السنغالي الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ 28.