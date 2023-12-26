أب يطعن زوجته ويخنق أطفاله في جريمة مروعة تهز باريس 4 أهداف لندوة دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين غدًا تاليسكا يُعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني حمدالله يسجل هدفًا مميزًا لـ الاتحاد ورونالدو يرد بالتعادل أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة رادار جدة: تكوّنات رعدية على السواحل وداخل البحر لحظة إنقاذ العشرات من حريق مول تجاري في ألبانيا التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والنصر خطوات تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام عبر مساند
نجح النجم البرازيلي تاليسكا في إحراز الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.
وسجل اللاعب البرازيلي الهدف الثاني للعالمي بعدما انفرد بمرمى الحارس عبدالله المعيوف في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول.
هدددددف!⚽
تسديدة تاليسكا تعلن الهدف الثاني للنصر🔥
الاتحاد 1 × 2 النصر
#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/1SWL92ed9D
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2023