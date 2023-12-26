تاليسكا يُعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني

نجح النجم البرازيلي تاليسكا في إحراز الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

وسجل اللاعب البرازيلي الهدف الثاني للعالمي بعدما انفرد بمرمى الحارس عبدالله المعيوف في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول.