Icon

تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور Icon الوحدة يصعد مركزًا بعد فوزه على الأخدود بثنائية Icon فوز بشق الأنفس لـ أتالانتا ضد ميلان Icon جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية Icon الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ Icon هدف يُهدي أستون فيلا ضد آرسنال النقاط الـ3 Icon لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف Icon وزارة الداخلية تطلق 3 مبادرات جديدة بهدف تعزيز الأمن والسلامة Icon رئيس الأهلي يهاجم التحكيم Icon مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
أمام الوحدة في دوري روشن

تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحول اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأخدود إلى حارس مرمى، وذلك بعد طرد زميله الحارس البرازيلي باولو فيتور في الدقائق الأخيرة من مباراة الوحدة في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

مركز جديد لـ تاوامبا مع الأخدود

وكان الحكم خالد الطريس قرر طرد الحارس البرازيلي فيتور بعد لمسه للكرة بيده خارج منطقة الـ18 في الدقيقة الـ94، ليقف تاوامبا حارسًا لفريقه بعد نهاية التبديلات حيث أكمل الدقائق المتبقية من المباراة كحارس مرمى.

قد يهمّك أيضاً
الأرقام تُنصف رياض محرز رغم استبعاده من جائزة الأفضل بإفريقيا

الأرقام تُنصف رياض محرز رغم استبعاده من جائزة الأفضل بإفريقيا

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير

تاوامبا - الأخدود والوحدة

ونجح الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة في الفوز بهدفين دون رد أحرزهما كل من عبدالعزيز نور وأوسكار دوارتي في الدقيقتين الـ 17 والـ84.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه