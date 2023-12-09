تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور

تحول اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأخدود إلى حارس مرمى، وذلك بعد طرد زميله الحارس البرازيلي باولو فيتور في الدقائق الأخيرة من مباراة الوحدة في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

مركز جديد لـ تاوامبا مع الأخدود

وكان الحكم خالد الطريس قرر طرد الحارس البرازيلي فيتور بعد لمسه للكرة بيده خارج منطقة الـ18 في الدقيقة الـ94، ليقف تاوامبا حارسًا لفريقه بعد نهاية التبديلات حيث أكمل الدقائق المتبقية من المباراة كحارس مرمى.

ونجح الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة في الفوز بهدفين دون رد أحرزهما كل من عبدالعزيز نور وأوسكار دوارتي في الدقيقتين الـ 17 والـ84.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.