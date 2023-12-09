تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور الوحدة يصعد مركزًا بعد فوزه على الأخدود بثنائية فوز بشق الأنفس لـ أتالانتا ضد ميلان جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ هدف يُهدي أستون فيلا ضد آرسنال النقاط الـ3 لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف وزارة الداخلية تطلق 3 مبادرات جديدة بهدف تعزيز الأمن والسلامة رئيس الأهلي يهاجم التحكيم مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام
تحول اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأخدود إلى حارس مرمى، وذلك بعد طرد زميله الحارس البرازيلي باولو فيتور في الدقائق الأخيرة من مباراة الوحدة في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.
وكان الحكم خالد الطريس قرر طرد الحارس البرازيلي فيتور بعد لمسه للكرة بيده خارج منطقة الـ18 في الدقيقة الـ94، ليقف تاوامبا حارسًا لفريقه بعد نهاية التبديلات حيث أكمل الدقائق المتبقية من المباراة كحارس مرمى.
ونجح الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة في الفوز بهدفين دون رد أحرزهما كل من عبدالعزيز نور وأوسكار دوارتي في الدقيقتين الـ 17 والـ84.
وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
الحكم يشهر البطاقة الحمراء على حارس الأخدود باولو فيتور🟥
#دوري_روشن_السعودي
#الوحدة_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/h1tmta7vxB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 9, 2023
مهاجم الأخدود #تاوامبا حارسًا للأخدود فيما تبقى من المباراة بعد طرد الحارس باولو فيتور
#دوري_روشن_السعودي
#الوحدة_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/uhOM7PckV6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 9, 2023