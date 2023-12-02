تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز 543 مليون ريال

تجاوزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة 543 مليون ريال تبرع بها أكثر من مليون متبرع من السعودية.

حملة إغاثة غزة

وبحسب موقع منصة ساهم جمعت الحملة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 543,737,430 ريال تبرع بها 1,049,59 متبرعًا.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الباخرة الإغاثية السعودية الثالثة

وفي سياق متصل سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الباخرة الإغاثية السعودية الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنًا، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبيه لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف وكذلك مواد إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.