تجربة كل أنواع روتين العناية بالبشرة كارثة كبرى

أكدت الدكتورة زينب عبد العظيم أخصائية الجلدية والتجميل أن المبالغة في العناية بالبشرة مضرة مثل الإهمال التام لها وحذرت من الإفراط في العناية وتجربة كل أنواع الروتين للعناية بها والذي قد يسبب كارثة كبرى حسب قولها.

الاعتدال في العناية بالبشرة

وأضافت خلال استضافتها في برنامج سيدتي أن المبالغة والهوس في العناية بالبشرة وتقليد بعض المشاهير غير مستحب وغير مفيد في العديد من الحالات.

ودعت إلى الاعتدال في العناية بالبشرة بعد معرفة نوع البشرة بواسطة الطبيب المختص والاقتصار على استعمال واقي الشمس والغسول وفي حالة وجود مشاكل بالبشرة يتم اللجوء إلى الطبيب الذي يصف العلاج المناسب بحسب كل حالة.

إكليل الجبل

وحول استخدام إكليل الجبل لعلاج مشاكل البشرة قالت : إن إكليل الجبل ممتاز لعلاج تساقط الشعر، وهناك العديد من الدراسات التي أكدت فعاليته، لكن بالنسبة للبشرات يتوقف على نوع البشرة لأن هناك أنواعًا عديدة من البشرة تختلف في الاستجابة للعلاجات المختلفة.

د. زينب عبد العظيم – أخصائية جلدية وتجميل: إكليل الجبل ممتاز لتساقط الشعر، لكن بالنسبة للبشرات يتوقف على نوع البشرة #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/NBpcTWmIvA — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 30, 2023