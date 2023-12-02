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يُنصح بالتوقف فوراً عن استخدامها

تحذيرات من مضاعفات أدوية احتقان الأنف

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
تحذيرات من مضاعفات أدوية احتقان الأنف
المواطن - فريق التحرير

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أوصت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، بعض فئات المرضى بعدم استخدام الأدوية المخفِفة لاحتقان الأنف تفادياً لحدوث مضاعفات خطيرة.

حساسية مرضى احتقان الأنف

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية، عبر موقعها الإلكتروني، أن المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم الشديد أو غير المسيطَر عليه (غير المعالج أو المقاوم للعلاج)، أو الفشل الكلوي الحاد المفاجئ أو المزمن الطويل الأمد، ينبغي ألا يستخدموا الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين”.

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والسودوإيفيدرين منشّط يُستخدم غالباً كمزيل للاحتقان في حالات نزلات البرد أو الحساسية، ولكنه قد يتسبب بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، وهما تأثيران نادران يمكن أن يؤديا إلى انخفاض في تدفّق الدم إلى الدماغ، مما قد يُحدِث مضاعفات خطيرة مميتة.

التوقف عن استخدام الأدوية

وتتوافر الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين في دول الاتحاد الأوروبي بأسماء علامات تجارية مختلفة، من بينها “أكتيفيد” و”أسبرين كومبلكس” و”كلاريناز” و”أومكس روم” و”نوروفين كولد آند فلو” و”آييريناز”.

وشددت لجنة تقييم مخاطر التيقظ الدوائي في الوكالة على ضرورة أن “ينصح المتخصصون في الرعاية الصحية المرضى بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الأدوية وطلب العلاج إذا ظهرت عليهم أعراض متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، كالصداع الشديد المفاجئ والغثيان والقيء والتشنجات والاضطرابات البصرية”.

تحديث المعلومات بشأن أدوية احتقان الأنف

وأوصت اللجنة كذلك بتحديث المعلومات المتعلقة بكل الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين بتضمينها هذه المخاطر.

ويتوقع أن تدرس اللجنة العلمية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، وفي الأشهر المقبلة توصية لجنة تقييم المخاطر، على أن تحيل الرأي الذي تتوصل إليه على المفوضية الأوروبية لاتخاذ القرار النهائي.

أنواع أدوية الاحتقان ومفعولها

هناك عدة أدوية تستخدم لعلاج الاحتقان، وتتضمن مجموعة من الأدوية الموجودة في السوق دون وصفة طبية وأخرى تحتاج وصفة طبية. من بين الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج الاحتقان:

1. مضادات الهيستامين: وهي تعمل على منع تأثير الهيستامين الذي يسبب الاحتقان والحكة.

2. مضادات الاحتقان الموضعية: تتوفر على شكل أنفاخ ورذاذات أنفية تحتوي على مواد مثل الزينكسين  والأوكسيميتازولين  وتعمل على تضييق الأوعية الدموية في الأنف وتخفيف الاحتقان.

3. مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: وهي تعمل على تخفيف الاحتقان وتخفيف الألم المرتبط به.

4. مضادات الهيستامين قوية:  على شكل أقراص، وتستخدم لعلاج الاحتقان الشديد والحساسية الشديدة.

مع ذلك، يُنصح دائمًا بمراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي نوع من الأدوية، حيث يمكن أن يوفروا لك النصائح الصحيحة بناءً على حالتك الصحية الفردية والأعراض التي تعاني منها.

 

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