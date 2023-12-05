الأمر بالمعروف تنشر برامجها التوعوية في الجمعيات الأهلية والمجمعات التجارية بالخرج تحذير : التغليف الحراري يبطل صكوك الملكية أمام المحاكم تداول السعودية تلغي إدراج شركة دور للضيافة حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل عائلة فاقد الأهلية الأمن السيبراني يحذر من 3 ثغرات تهدد مستخدمي سامسونغ وأندرويد وهواوي المشي المتسارع يقي الأمراض ويرفع هرمون السعادة أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية ومركز الكوارث بمكة يحذر تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بنسبة 2% لقطات مفزعة لغرق مدن بعد استضافتها مؤتمر كوب لتغير المناخ سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن دول الجوار
حذر أحد المختصين في الوثائق من خطورة التغليف الحراري الذي يقوم به البعض لحماية الصكوك أو الوثائق التاريخية من التلف، مشيرًا إلى أن أي صك مغلف حراريًا لا تعترف به المحكمة.
ولفت خبير الوثائق خلال استضافته في برنامج الشارع السعودي قناة السعودية إلى أن مركز الملك سلمان لترميم الوثائق تمكن من الوصول إلى آلية للتعامل مع الوثائق التاريخية المغلفة حراريًا والتعامل معها داعيًا كل من لديه مشاكل في الوثائق أو الصكوك إلى التواصل مع المركز الذي يقع مقره في مدينة الرياض.
وأضاف أن الصكوك الصادرة من وزارة العدل يوجد أسفلها تنويه مكتوب يحذر من خطورة تغليف تلك الصكوك أو الوثائق حراريًا.
يذكر أن مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية يهدف إلى المحافظة على الوثائق والمخطوطات القديمة والاعتناء بها، وذلك من خلال الخدمات الفنية المساندة لدور دارة الملك عبدالعزيز في حفظ الوثائق والمخطوطات المختلفة، ولا يقتصر عمل المركز على حفظ مقتنيات الدارة فقط بل يتعداها إلى المحافظة على هذا التراث الموجود لدى المواطنين والمكتبات العامة والخاصة.
أخصائي وثائق: في حال تغليفك لصك منزلك أو عقارك حرارياً في المكتبة فلن تعترف به المحكمة. #الشارع_السعودي
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إللي قد غلّف يصفّ جنبي 🤦🏻♂️🤗pic.twitter.com/xztiROAaQR
— صلاح الغيدان (@salahalghaydan) December 5, 2023