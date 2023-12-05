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تحذير : التغليف الحراري يبطل صكوك الملكية أمام المحاكم

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
تحذير : التغليف الحراري يبطل صكوك الملكية أمام المحاكم
المواطن - فريق التحرير

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حذر أحد المختصين في الوثائق من خطورة التغليف الحراري الذي يقوم به البعض لحماية الصكوك أو الوثائق التاريخية من التلف، مشيرًا إلى أن أي صك مغلف حراريًا لا تعترف به المحكمة.

التعامل مع صكوك الملكية

ولفت خبير الوثائق خلال استضافته في برنامج الشارع السعودي قناة السعودية إلى أن مركز الملك سلمان لترميم الوثائق تمكن من الوصول إلى آلية للتعامل مع الوثائق التاريخية المغلفة حراريًا والتعامل معها داعيًا كل من لديه مشاكل في الوثائق أو الصكوك إلى التواصل مع المركز الذي يقع مقره في مدينة الرياض.

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وأضاف أن الصكوك الصادرة من وزارة العدل يوجد أسفلها تنويه مكتوب يحذر من خطورة تغليف تلك الصكوك أو الوثائق حراريًا.

يذكر أن مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية يهدف إلى المحافظة على الوثائق والمخطوطات القديمة والاعتناء بها، وذلك من خلال الخدمات الفنية المساندة لدور دارة الملك عبدالعزيز في حفظ الوثائق والمخطوطات المختلفة، ولا يقتصر عمل المركز على حفظ مقتنيات الدارة فقط بل يتعداها إلى المحافظة على هذا التراث الموجود لدى المواطنين والمكتبات العامة والخاصة.

 

 

 

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