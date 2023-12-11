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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ 16

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ 16
المواطن - محمد سمعه

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اختُتمت أمس الأحد مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة 4 مباريات.

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس السبت، بفوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2- 1.

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وفاز شيفيلد يونايتد على برينتفورد بهدف دون رد، وفاز بورنموث على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل وولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست بهدف لكل فريق، وتعادل برايتون مع بيرنلي بهدف لكل فريق، وفاز أستون فيلا على آرسنال بهدف دون رد.

وفي يوم أمس، فاز إيفرتون على تشيلسي بنتيجة 2- 0، وفاز فولهام على وست هام يونايتد بخماسية دون رد، وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون بنتيجة 2- 1، وفاز توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 4- 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي: ليفربول في المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، آرسنال ثانيًا برصيد 36 نقطة، أستون فيلا ثالثًا برصيد 35 نقطة، مانشستر سيتي رابعًا برصيد 33 نقطة، توتنهام هوتسبير خامسًا برصيد 30 نقطة، مانشستر يونايتد سادسًا برصيد 27 نقطة، نيوكاسل يونايتد سابعًا برصيد 26 نقطة، برايتون ثامنًا برصيد 26 نقطة، وست هام يونايتد تاسعًا برصيد 24 نقطة، فولهام عاشرًا برصيد 21 نقطة، برينتفورد في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، تشيلسي في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ13 وبورنموث في المركز الـ14 ولكل منهما 19 نقطة.

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، إيفرتون في المركز الـ17، برصيد 13 نقطة، لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 9 نقاط، وفي المركزين الـ 19 والـ20 يتواجد فريقا بيرنلي وشيفيلد يونايتد ولكل منهما 8 نقاط.

إيفرتون ضد تشيلسي

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