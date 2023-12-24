ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي

انتهت مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي، عصر اليوم، في الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز فريق وولفرهامبتون بنتيجة 2- 1.

وكانت مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بتعادل أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وفي مواجهات أمس السبت، فاز وست هام على مان يونايتد بثنائية دون رد، وفاز بيرنلي على فولهام بثنائية دون رد، وفاز توتنهام هوتسبير على إيفرتون بثنائية لهدف، وفاز بورنموث على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفاز لوتون تاون على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، وتعادل آرسنال مع ليفربول بنتيجة 1- 1.

وولفرهامبتون ضد تشيلسي

وفي اليوم، فاز وولفرهامبتون ضد تشيلسي بنتيجة 2- 1.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي كالتالي: آرسنال في الصدارة برصيد 40 نقطة، ليفربول ثانيًا برصيد 39 نقطة، أستون فيلا ثالثًا برصيد 39 نقطة، توتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 30 نقطة، نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 29 نقطة، مانشستر يونايتد ثامنًا برصيد 28 نقطة، برايتون تاسعًا برصيد 27 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 22 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ11 وبورنموث في المركز الـ12 وفولهام في المركز الـ13 ، برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة، إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، نوتنغهام فورست في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة، بيرنلي في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 11 نقطة، شيفيلد يونايتد في المركز الـ20 برصيد 9 نقاط.