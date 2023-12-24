Icon

9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر الجوية Icon الوحدة يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول Icon جماهير الهلال تهاجم محمد الدعيع بعد تصريحاته عن الاتحاد .. ماذا حدث ؟! Icon سلمان الفرج يعرض نفسه على النصر .. التفاصيل كاملة Icon 6 أسماء لأبرز العناصر الغائبة عن نادي الاتحاد بسبب الإصابة Icon أمسية شعرية رباعية مميزة في الدرعية بعدسة “المواطن” Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي Icon بكين تسجل أطول موجة برد في التاريخ Icon الشيخ السند يطلق حملة الدين يسر لترسيخ الوسطية والاعتدال Icon 3 طرق لتسديد الرخصة المهنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ 18

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي، عصر اليوم، في الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز فريق وولفرهامبتون بنتيجة 2- 1.

وكانت مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بتعادل أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وفي مواجهات أمس السبت، فاز وست هام على مان يونايتد بثنائية دون رد، وفاز بيرنلي على فولهام بثنائية دون رد، وفاز توتنهام هوتسبير على إيفرتون بثنائية لهدف، وفاز بورنموث على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفاز لوتون تاون على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، وتعادل آرسنال مع ليفربول بنتيجة 1- 1.

قد يهمّك أيضاً
وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

BMW تكشف عن آيكون نسختها الفاخرة من القوارب الكهربائية

BMW تكشف عن آيكون نسختها الفاخرة من القوارب الكهربائية

وولفرهامبتون ضد تشيلسي

وولفرهامبتون ضد تشيلسي

وفي اليوم، فاز وولفرهامبتون ضد تشيلسي بنتيجة 2- 1.

وولفرهامبتون ضد تشيلسي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي كالتالي: آرسنال في الصدارة برصيد 40 نقطة، ليفربول ثانيًا برصيد 39 نقطة، أستون فيلا ثالثًا برصيد 39 نقطة، توتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 30 نقطة، نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 29 نقطة، مانشستر يونايتد ثامنًا برصيد 28 نقطة، برايتون تاسعًا برصيد 27 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 22 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ11 وبورنموث في المركز الـ12 وفولهام في المركز الـ13 ، برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة، إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، نوتنغهام فورست في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة، بيرنلي في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 11 نقطة، شيفيلد يونايتد في المركز الـ20 برصيد 9 نقاط.

وولفرهامبتون ضد تشيلسي

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يقسو على الحزم برباعية
الرياضة

الأهلي يقسو على الحزم برباعية

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى

أخبار رئيسية
توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على...

السعودية اليوم
برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل
السوق

برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه