ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان مع جنوى

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي، مبارياته في عام 2023 في الدوري الإيطالي بالتعادل ضد جنوى مساء أمس في الجولة الـ18 من عمر المسابقة.

جنوى ضد إنتر ميلان

وسجل للإنتر اللاعب النمساوي ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة الـ42، بينما سجل لفريق جنوى اللاعب رادو دارجوسين في الدقيقة الـ45.

وبعد المباراة، يتواجد الإنتر في الصدارة برصيد 45 نقطة، يوفنتوس ثانيًا برصيد 40 نقطة، ميلان ثالثًا وفيورنتينا رابعًا ولكل منهما 33 نقطة، بولونيا خامسًا برصيد 31 نقطة، روما سادسًا ونابولي سابعًا ولكل منهما 28 نقطة.

لاتسيو ثامنًا برصيد 27 نقطة، أتالانتا تاسعًا برصيد 26 نقطة، تورينو عاشرًا برصيد 24 نقطة، مونزا في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، جنوى في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ليتشي في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.

وجاء فروسينوني في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، ساسولو في المركز الـ15برصيد 16 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز الـ16، أودينيزي في المركز الـ17 ولكل منهما 14 نقطة.

كالياري في المركز الـ18 وإمبولي في المركز الـ19 ” قبل الأخير”، أما ساليرنيتانا فمتواجد في المركز الـ20 والأخير برصيد 9 نقاط.