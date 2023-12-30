Icon

الفيحاء يُحرم من ركلة جزاء أمام الهلال Icon القبض على مواطنين في الجوف لترويجهما مواد مخدرة Icon بعد تأجيل المباراة لسوء الأحوال الجوية .. الاتحاد يواجه الطائي 7 فبراير Icon جماهير الهلال تهاجم سمير عثمان بعد انتقاده احتفالية ” بالون” علي البليهي ! .. ماذا قال؟ Icon مشهد نادر.. إزالة البرد من شوارع بريدة بالمعدات الثقيلة Icon ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان مع جنوى Icon حساب المواطن: إضافة المستفيد كتابع حال عدم توفر مستندات الاستقلالية Icon شاهد.. أجواء حائل مع هطول الأمطار وجريان السيول Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 217.66 ريال Icon أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان مع جنوى

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان مع جنوى
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي، مبارياته في عام 2023 في الدوري الإيطالي بالتعادل ضد جنوى مساء أمس في الجولة الـ18 من عمر المسابقة.

جنوى ضد إنتر ميلان

وسجل للإنتر اللاعب النمساوي ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة الـ42، بينما سجل لفريق جنوى اللاعب رادو دارجوسين في الدقيقة الـ45.

قد يهمّك أيضاً
الإسعاف الجوي يتدخل لإنقاذ طفل من مشكلة بالقلب

الإسعاف الجوي يتدخل لإنقاذ طفل من مشكلة بالقلب

هدف يفصل ميتروفيتش عن رقم تاريخي

هدف يفصل ميتروفيتش عن رقم تاريخي

وبعد المباراة، يتواجد الإنتر في الصدارة برصيد 45 نقطة، يوفنتوس ثانيًا برصيد 40 نقطة، ميلان ثالثًا وفيورنتينا رابعًا ولكل منهما 33 نقطة، بولونيا خامسًا برصيد 31 نقطة، روما سادسًا ونابولي سابعًا ولكل منهما 28 نقطة.

إنتر ميلان

لاتسيو ثامنًا برصيد 27 نقطة، أتالانتا تاسعًا برصيد 26 نقطة، تورينو عاشرًا برصيد 24 نقطة، مونزا في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، جنوى في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ليتشي في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.

وجاء فروسينوني في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، ساسولو في المركز الـ15برصيد 16 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز الـ16، أودينيزي في المركز الـ17 ولكل منهما 14 نقطة.

كالياري في المركز الـ18 وإمبولي في المركز الـ19 ” قبل الأخير”، أما ساليرنيتانا فمتواجد في المركز الـ20 والأخير برصيد 9 نقاط.

إنتر ميلان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد
الرياضة

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد

الرياضة
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم
أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية
الرياضة

أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم...

الرياضة
رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن
السعودية اليوم

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

السعودية اليوم
فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد
الرياضة

فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

الرياضة
تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين
السعودية اليوم

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه