ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الهلال ورباعية النصر

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 7 نقاط عن نادي النصر الوصيف، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ16 من دوري روشن.

وكانت مباريات الجمعة في الجولة الـ16، انتهت بفوز الهلال على الطائي بنتيجة 2- 1، وفوز التعاون على الفيحاء برباعية مقابل هدف، وفوز الخليج على أبها بثلاثية لهدف، وفوز النصر على الرياض برباعية لهدف.

ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 44 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 31 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 24 نقطة”.

وفي المركز الثامن يتواجد نادي الاتفاق برصيد 24 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 19 نقطة، الوحدة عاشرًا برصيد 19 نقطة.

الشباب يتواجد في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ13، الرياض في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، الأخدود في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة، الرائد في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة.