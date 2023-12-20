ترتيب دوري روشن قبل بدء مباريات الجولة الـ 18

تنطلق منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مباريات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وستُقام مباراتان عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الخليج ضد الفيحاء على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الطائي على ملعبه في خميس مشيط.

وفي التاسعة مساءً، تُقام مباراة الهلال ضد أبها، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ18، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ47 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي والتعاون برصيد 34 نقطة، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، يليه ضمك بـ27 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، يليه الوحدة بـ22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الخليج والفيحاء، ثم الشباب برصيد 18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، ثم الأخدود والرياض برصيد 16 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.