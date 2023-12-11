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جرى استعراض مخرجات مشروع إستراتيجية الجمعية

تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء
المواطن - فريق التحرير

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رأس الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الـ 50، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع أشاد بالتطور المميز الذي تحققه الجمعية، والذي يسير وفق منهجية واضحة، تعكس الخطط التي وضعتها الجمعية، من أجل خدمة مستفيديها بكل عناية.

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وأشار إلى أن تلك الجهود أثمرت عن مواصلة الجمعية حصد العديد من الجوائز، وآخرها فوزها بجائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية لعام 2023 وذلك للمرة الثالثة، والذي جاء تأكيدًا على استمرار دورها الريادي لتحقيق رسالتها الطموحة، وانطلاقًا من الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع غير الربحي ليكون شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في التنمية.

مخرجات مشروع إستراتيجية الجمعية

وتم خلال الاجتماع استعراض مخرجات مشروع إستراتيجية الجمعية والهيكل التنظيمي بالإضافة إلى مناقشة المبادرات التنفيذية للأعوام 2024– 2027، كما تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024 والتي تتضمن مبادرات وبرامج لرعاية وتمكين الأيتام في المجالات المتنوعة في التعليم والصحة والإسكان والخدمات والرعاية والتمكين.

كما استعرض المجلس خطة حملة “ادخر لآخرتك 4” وتقرير لجنة انتخابات مجلس إدارة الجمعية للدورة الرابعة 2024– 2027 إلى جانب ذلك اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لعام 2024، وخطة الحفل السنوي للجمعية المقرر إقامته في عام 2024 لتكريم الداعمين وشركاء النجاح.

واطلع المجلس على تفاصيل فوز الجمعية بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية 2023، كما استعرض تقرير الأداء التشغيلي للفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 إضافةً إلى تقرير الأداء المالي للفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.

وكان المجلس قد اعتمد في بداية اجتماعه محضر الاجتماع السابق، وذلك بعد عرض أبرز توصياته.

وفي ختام الاجتماع رفع مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي الشكر والتقدير إلى الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولبقية أعضاء مجلس الإدارة، على الدعم والمتابعة والتوجيهات السديدة التي كان لها بالغ الأثر في مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات التي انعكست على جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الجمعية من مختلف الشرائح.

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