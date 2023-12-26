الرعي ممنوع في محمية الإمام تركي باستثناء واحد نسخة جديدة من سيارة JAECOO J7 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس في 2024 تسبب في طرده .. خطأ فابينيو يُهدي النصر الهدف الثالث حمدالله يواصل إبداعاته ويضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد إعفاء مواطني دول الخليج والأردن من تأشيرة زيارة بريطانيا بدءًا من 2024 النصر يستغل معاناة الاتحاد ويسجل ثنائية في الشوط الأول واتساب ويب يختبر إمكانية مشاركة الحالات أب يطعن زوجته ويخنق أطفاله في جريمة مروعة تهز باريس 4 أهداف لندوة دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين غدًا تاليسكا يُعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني
تسبب البرازيلي فابينيو، لاعب وسط نادي الاتحاد، في إحراز نادي النصر للهدف الثالث عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأهدى فابينيو ركلة جزاء لنادي النصر بعد صفعه للاعب البرتغالي أوتافيو، مما جعل حكم المباراة، اليوناني أنخيلوس ليفانخيلو يعود لتقنية الفيديو، ويقرر طرد فابينيو بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وسجل رونالدو الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة الـ 68 من ركلة جزاء، ليكون ثاني أهدافه في المباراة.
هدددددف!⚽
رونالدو.. وهدف ثالث للنصر🔥⚽️
الاتحاد 2 × 3 النصر
#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/gzYL59v0Mc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2023
حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للنصر بعد العودة لتقنية الـVAR#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/KAubJthBHl
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2023