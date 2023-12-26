تسبب في طرده .. خطأ فابينيو يُهدي النصر الهدف الثالث

تسبب البرازيلي فابينيو، لاعب وسط نادي الاتحاد، في إحراز نادي النصر للهدف الثالث عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأهدى فابينيو ركلة جزاء لنادي النصر بعد صفعه للاعب البرتغالي أوتافيو، مما جعل حكم المباراة، اليوناني أنخيلوس ليفانخيلو يعود لتقنية الفيديو، ويقرر طرد فابينيو بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل رونالدو الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة الـ 68 من ركلة جزاء، ليكون ثاني أهدافه في المباراة.