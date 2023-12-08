تصريح صادم من فيفي عبده في عزاء ناهد فريد شوقي

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أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده الجدل بعد تصريحها الصادم في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي في القاهرة يوم أمس.
وتداول مرتادو مواقع التواصل مقطع فيديو تتحدث فيه فيفي عبده أثناء حضورها عزاء ابنة الفنان فريد شوقي قالت فيه : “أيامنا سوداء .. نشوفكو بكرا في عزاء تاني إن شاء الله”.
وانتقد الكثير من المتابعين تصريحات فيفي عبده التي تعكس التشاؤم وفقدان الأمل فيما حاول البعض الآخر البحث عن عذر مقبول لها باعتبارها كانت تحت تأثير صدمة وفاة صديقتها.
وحرص العديد من نجوم الفن والمشاهير على حضور عزاء أم الفنانة ناهد السباعي حيث حرص على التواجد يحيى الفخراني، خالد زكي، أحمد زاهر، هاني رمزي، سيد رجب، فيفي عبده، شيري عادل، أحمد صلاح السعدني، دنيا سمير غانم ورامي رضوان، دينا، هشام ماجد وغيرهم الكثير.
وقدمت ناهد فريد عددًا من الأعمال الناجحة في السينما والدراما المصرية، أبرزها فيلم “هيستريا”، الذي أخرجه عادل أديب، وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم “من نظرة عين” للفنانة منى زكي. ومن المسلسلات “لن أعيش في جلباب أبي”، و”فرسان آخر زمن”، و”اللعبة أمريكاني”، و”زي القمر”، و”اللحظات الأخيرة”.