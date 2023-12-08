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تصريح صادم من فيفي عبده في عزاء ناهد فريد شوقي

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
تصريح صادم من فيفي عبده في عزاء ناهد فريد شوقي
المواطن - فريق التحرير

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أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده الجدل بعد تصريحها الصادم في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي في القاهرة يوم أمس.

وتداول مرتادو مواقع التواصل مقطع فيديو تتحدث فيه فيفي عبده أثناء حضورها عزاء ابنة الفنان فريد شوقي قالت فيه : “أيامنا سوداء .. نشوفكو بكرا في عزاء تاني إن شاء الله”.

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تصريح صادم

وانتقد الكثير من المتابعين تصريحات فيفي عبده التي تعكس التشاؤم وفقدان الأمل فيما حاول البعض الآخر البحث عن عذر مقبول لها باعتبارها كانت تحت تأثير صدمة وفاة صديقتها.

وحرص العديد من نجوم الفن والمشاهير على حضور عزاء أم الفنانة ناهد السباعي حيث حرص على التواجد يحيى الفخراني، خالد زكي، أحمد زاهر، هاني رمزي، سيد رجب، فيفي عبده، شيري عادل، أحمد صلاح السعدني، دنيا سمير غانم ورامي رضوان، دينا، هشام ماجد وغيرهم الكثير.

من هي ناهد فريد شوقي؟

هي منتجة سينمائية مصرية وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من الأب.
وهي أم الفنانة المصرية ناهد السباعي وزوجة المخرج مدحت السباعي.

وقدمت ناهد فريد عددًا من الأعمال الناجحة في السينما والدراما المصرية، أبرزها فيلم “هيستريا”، الذي أخرجه عادل أديب، وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم “من نظرة عين” للفنانة منى زكي. ومن المسلسلات “لن أعيش في جلباب أبي”، و”فرسان آخر زمن”، و”اللعبة أمريكاني”، و”زي القمر”، و”اللحظات الأخيرة”.

ناهد فريد شوقي

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