تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023 3 اختيارات أمام ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية مانشستر سيتي يسعى لتحقيق إنجاز استثنائي الأهلي المصري عينه على الميدالية الرابعة وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي دي بروين جاهز للمشاركة بكأس العالم للأندية 2023 انتبه.. لون عادم السيارة يدل على الأعطال المسرح الأزرق يشهد خامس العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح نونو سانتو يقترب من العودة للبريميرليج لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات بطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر.
وقال الآسيوي في بيانه: “ستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، ليصبح أول اتحاد قاري بالعالم يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزام المسؤولين بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام”.
وتابع: “ويأتي تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في جوهرة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (كأس آسيا)، لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، والتي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تطبيقها بنجاح اعتباراً من الدور ربع النهائي خلال النسخة الماضية عام 2019″.
وأوضح الآسيوي، أن نظام التسلل شبه الآلي خضع لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا 2023.
وأضاف: “يقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل”.
وأردف: “وسوف يسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا في كأس آسيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور”.
واستكمل: “ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة، ويتم اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب من قبل الحكم”.
وجاء في ختام البيان: “بمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم استخدام ذات القيم التي استخدمت في عملية صنع القرار، من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا 2023، وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية”.