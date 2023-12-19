تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات بطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر.

نظام التسلل شبه الآلي بكأس آسيا

وقال الآسيوي في بيانه: “ستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، ليصبح أول اتحاد قاري بالعالم يقوم بتطبيق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزام المسؤولين بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام”.

وتابع: “ويأتي تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في جوهرة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (كأس آسيا)، لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، والتي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تطبيقها بنجاح اعتباراً من الدور ربع النهائي خلال النسخة الماضية عام 2019″.

نظام التسلل شبه الآلي

وأوضح الآسيوي، أن نظام التسلل شبه الآلي خضع لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا 2023.

وأضاف: “يقوم النظام باستخدام 13 كاميرا متخصصة، يتم توزيعها بشكل استراتيجي من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل”.

وأردف: “وسوف يسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا في كأس آسيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في موقع تسلل باستلام الكرة، حيث يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد، كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور”.

واستكمل: “ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يقوم بوضعها هذا النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم إعلام حكم الساحة، ويتم اتخاذ القرار النهائي على أرض الملعب من قبل الحكم”.

وجاء في ختام البيان: “بمجرد استكمال عملية اتخاذ القرار، يتم استخدام ذات القيم التي استخدمت في عملية صنع القرار، من أجل صناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، ليتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا 2023، وسيتم تزويد القنوات الناقلة بهذا التصميم، بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية”.