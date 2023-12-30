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ضمن منافسات دوري روشن

تعادل الشباب والوحدة سلبيًا بالشوط الأول

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
تعادل الشباب والوحدة سلبيًا بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والوحدة، في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الشباب والوحدة يتعادلان

وبدأت مباراة الشباب والوحدة المقامة على ملعب نادي الشباب في الرياض بشكل سريع، ونجح فرسان مكة في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق أوديون إيغالو، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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الشباب ضد الوحدة
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وسجل حبيب ديالو هدفًا عند الدقيقة 13، ولكن الحكم ألغاه لوجود تسلل، وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول.

الشباب ضد الوحدة
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وتبادل الفريقان السيطرة، وأهدروا العديد من الفرص، وسط تألق كبير من المدافعين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والوحدة بالتعادل السلبي.

الشباب والوحدة
جانب من المباراة – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

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