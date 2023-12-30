تعادل الشباب والوحدة سلبيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والوحدة، في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الشباب والوحدة يتعادلان

وبدأت مباراة الشباب والوحدة المقامة على ملعب نادي الشباب في الرياض بشكل سريع، ونجح فرسان مكة في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق أوديون إيغالو، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وسجل حبيب ديالو هدفًا عند الدقيقة 13، ولكن الحكم ألغاه لوجود تسلل، وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول.

وتبادل الفريقان السيطرة، وأهدروا العديد من الفرص، وسط تألق كبير من المدافعين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والوحدة بالتعادل السلبي.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.