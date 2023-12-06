تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص

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أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي اليوم سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.