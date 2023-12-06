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بناء على التقارير الواردة من الأرصاد

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدراسة عبر مدرستي

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي اليوم سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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