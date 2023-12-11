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تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة غدًا

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع  تقرر تحويل الدراسة لتكون “عن بُعد” عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الثلاثاء 28 / 5 / 1445 هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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رفع درجة الإنذار

وكان مركز الأرصاد رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على العديد من المحافظات في منطقتي مكة المكرمة وتبوك متوقعًا هطول أمطار غزيرة.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

ولفت المركز إلى أن الحالة الجوية تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم وبحرة، في منطقة مكة المكرمة ومحافظة ضباء في منطقة تبوك وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر غد الثلاثاء.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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