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بناء على تقارير الأرصاد

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تعليم جدة تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 15/ 6/ 1445هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضح تعليم جدة عبر منصة إكس، أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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تعليق الدراسة الحضورية في الشمالية

وقبل قليل، أعلن تعليم المنطقة الشمالية أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية وما ينتج عنها من آثار، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الخميس 15/ 06/ 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي في كافة مدارس تعليم المنطقة.

تقلبات جوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له يوم أمس أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحرة، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتبارًا من مساء اليوم وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

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