تفاعل جماهيري مع افتتاح منطقة آسيا الصغرى الترفيهية في جدة

شهد افتتاح منطقة آسيا الصغرى أمس الخميس 30 نوفمبر، ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة، استمتعوا بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة في 12 منطقة ترفيهية وثماني دول آسيوية، وهي: تايلند، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، سنغافورة، والصين.

الفعاليات الترفيهية الجديدة

وجذبت منطقة الفعاليات الترفيهية الجديدة بالتقويم، في أول أيام افتتاحها أعداداً كبيرة من الجمهور بأجوائها الآسيوية، وما تتضمنه من العروض الحية الغنائية والموسيقية والاستعراضية المتجولة، والمنتجات التقليدية والتراثية، وكذلك الحرف اليدوية والأزياء الشعبية الآسيوية، إلى جانب متاجر التسوق، وصولاً للمطاعم الآسيوية ومأكولات الشارع.

مناطق آسيا الصغرى

واشتملت آسيا الصغرى على عدد من المناطق المختلفة ومنها تجربة الرعب في جامعة هونغ كونغ، وحديقة الساكورا اليابانية، وكذلك الألعاب الحركية والترفيهية بمنطقة تايفون فيليج، والتجربة الحية للفيلة الآسيوية حيث استمتع الأفراد والعوائل بتجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة تناسب الأعمار والأذواق كافة، التي ستستمر فعالياتها على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، من 30 نوفمبر المقبل وحتى 3 مارس 2024.

وتتيح إدارة تقويم فعاليات جدة للجمهور إمكانية حجز التذاكر لزيارة منطقة آسيا الصغرى عبر الرابط.