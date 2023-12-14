Icon

كولر: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والاتحاد لديه الأفضلية Icon أساليب مبتكرة للاحتيال وتنظيم الإعلام: لا تتجاوبوا واحذروا Icon تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول Icon عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي Icon لا أهداف بين أبها والحزم بالشوط الأول Icon وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات Icon تقديم موعد مباراة الفتح ضد الشباب Icon أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف Icon 3 مواجهات غدًا في دوري روشن Icon هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ17

تقديم موعد مباراة الفتح ضد الشباب

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
تقديم موعد مباراة الفتح ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الفتح، مساء اليوم الخميس، عن تقدم موعد مباراة الفتح ضد الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفتح ضد الشباب

وأوضح النموذجي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه تم تقديم موعد مباراة الفتح ضد الشباب، لتُقام عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، بدلًا من التاسعة مساء.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي والقنوات الناقلة

أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

مباراة الفتح ضد الشباب
موعد المباراة – المصدر @FatehClub

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد الشباب، على ملعب نادي الفتح، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، ويأمل النموذجي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @FatehClub

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمصالحة جماهيره، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الفترة الماضية، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة الغد، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام
السعودية اليوم

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم
آخر الاخبار

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات
السعودية اليوم

التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في...

السعودية اليوم
مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين...

السعودية اليوم
6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر
السعودية اليوم

6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني...

السعودية اليوم
حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع
حساب المواطن

حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي...

حساب المواطن
الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات
الرياضة

الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه