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أعلن نادي الفتح، مساء اليوم الخميس، عن تقدم موعد مباراة الفتح ضد الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وأوضح النموذجي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه تم تقديم موعد مباراة الفتح ضد الشباب، لتُقام عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، بدلًا من التاسعة مساء.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد الشباب، على ملعب نادي الفتح، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، ويأمل النموذجي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمصالحة جماهيره، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الفترة الماضية، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة الغد، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.