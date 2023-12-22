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ستغلق أبوابها خلال العطلة الرسمية

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت سفارة المملكة في كندا، تنبيهًا هامًّا لجميع المواطنين المقيمين هناك.

وقالت السفارة في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الجمعة: إنها تود إفادة مواطنيها الكرام بأنها ستغلق أبوابها خلال العطلة الرسمية في البلاد.

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العطلة الرسمية

وبينت أن العطلة الرسمية توافق يومي الاثنين والثلاثاء 25- 26 ديسمبر، وأنها ستستأنف أعمالها بداية من يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري.

ونوهت بأنه على جميع المواطنين على ضرورة التواصل مع السفارة في كل ما يتعلق بشؤونهم عبر الإيميل الإلكتروني وهذا الرقم “0016138908161”.

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