مانشستر سيتي يتفوق على فلومينينسي بثنائية في الشوط الأول تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني إحباط تهريب 252 كيلو قات في عسير تشكيل نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي عقوبة إطعام البابون 500 ريال الأهلي يقسو على الحزم برباعية “المواطن” توثق أمسية شعرية لـ أبو شيبة والسكران ضمن عروض رسوم وطلل النصر يهزم الاتفاق بثلاثية
أصدرت سفارة المملكة في كندا، تنبيهًا هامًّا لجميع المواطنين المقيمين هناك.
وقالت السفارة في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الجمعة: إنها تود إفادة مواطنيها الكرام بأنها ستغلق أبوابها خلال العطلة الرسمية في البلاد.
وبينت أن العطلة الرسمية توافق يومي الاثنين والثلاثاء 25- 26 ديسمبر، وأنها ستستأنف أعمالها بداية من يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري.
ونوهت بأنه على جميع المواطنين على ضرورة التواصل مع السفارة في كل ما يتعلق بشؤونهم عبر الإيميل الإلكتروني وهذا الرقم “0016138908161”.