ثعبان يلدغ طفلًا في عسير أثناء اللعب بفناء المنزل

تعرض طفل يتجاوز عمره السنة الثالثة، للدغة ثعبان في ساقه أثناء اللعب في فناء منزلهم بمنطقة عسير وتحديدًا محافظة الدرب.

تفاصيل الواقعة

وقال والد الطفل: نعيش في منطقة جبلية مليئة بالأشجار والوديان، بعيدة عن المدن وسط الجبال، وكان ابني عزيز يلعب في فناء المنزل، تعرض إلى لدغة ثعبان في قدمه اليسرى، ولم تستطع الأم اللحاق بالطفل، فقامت بربط المكان المصاب، وطلبت الإسعاف، وتم نقل الطفل في وقت قياسي؛ ما تسبب بإنقاذ حياة الطفل الذي كان يصرخ من شدة الألم.

كما أضاف: “وصلنا مستشفى الدرب العام عن طريق الهلال الأحمر، وكان في استقبالنا المدير المناوب والطبيب، وتم التعامل مع الحالة بكل سرعة واحترافية رغم صراخ الطفل المتواصل”، بحسب العربية.

منطقة مليئة بالثعابين

وتابع حديثه: “المنطقة التي نعيش بها مليئة بالثعابين، فهي تتسلق الجدران وتدخل للمنزل، وهناك أنواع كبيرة تصادفنا، وقد قمت بإزالة الأشجار المحيطة بالمنزل بشكل دائم، لكن المنطقة التي أعيش بها معروفة بكثرة الثعابين والعقارب، وعلى الرغم من جهود فرع وزارة البيئة برش المكان، إلا أنه سرعان ما تزول المواد التي يتم رشها بسبب الأمطار”.

وأضاف: “نتعايش مع الطبيعة الصعبة لأن المنطقة هي مكان للأسرة والوالدة المتمسكة بالمكان، والذي صادفنا فيه أكثر من ثعبان، وأولادي وزوجتي في حالة استعداد دائم لأي هجوم من الثعابين”.